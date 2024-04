Alecci sul futuro dell’istituto Salesiano di Soverato a rischio chiusura

Destano molta preoccupazione le notizie relative al futuro delle scuole elementari e medie e del Liceo Classico dell’Istituto Salesiano di Soverato.

In questi ultimi giorni ho avuto modo di ascoltare tanti genitori di studenti allarmati dal rischio di chiusura della scuola.

Una scuola storica, che muoveva i primi passi già negli Anni 20 e che per decenni ha rappresentato una vera e propria eccellenza all’interno del sistema scolastico calabrese, di cui sono illustri ex allievi alcuni tra i più meritevoli professionisti della nostra regione. Sarebbe una gravissima perdita che Soverato e l’intero comprensorio non possono assolutamente permettersi.

Credo sia necessario mettere in campo tutte le risorse possibili per garantire, innanzitutto, la conclusione del ciclo di studi attualmente in corso e trovare una soluzione definitiva per il mantenimento in attività della scuola e la tutela dei tanti posti di lavoro degli insegnanti e del personale.

Mi sono confrontato più volte al riguardo con il Sindaco di Soverato Daniele Vacca che, non appena messo a conoscenza della problematica qualche giorno fa, si è subito messo in moto per trovare soluzioni alternative efficaci.

Come Daniele, anche io da Sindaco, e il discorso vale per altre amministrazioni prima di noi, ho sempre sostenuto con atti concreti l’Istituto Salesiano, consapevole delle difficoltà economiche, ma anche conscio della grande valenza culturale di un’istituzione a cui tutta la comunità di Soverato è fortemente legata.

Sono sicuro che l’attenzione data negli anni da parte del Comune sarà ricambiata dall’Ispettoria Salesiana con il massimo impegno nel trovare una soluzione alle varie problematiche, attraverso anche il prezioso lavoro del Direttore Don Mimmo Madonna.

Da parte mia, rimango a completa disposizione per tutto ciò che possa essere in mio potere al fine di scongiurare la chiusura di un istituto che in più di 120 anni di storia ha rappresentato un faro culturale per intere generazioni di calabresi.