Alecci sulla chiusura dello sportello postale di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio

Inviata una comunicazione a Poste Italiane per ricevere rassicurazioni sulla riapertura dello sportello a breve.

Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini, ho scritto alla dirigenza centrale di Poste Italiane per avere un riscontro immediato riguardo la riapertura dello sportello postale di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, in Via Nazionale. Lo sportello è, infatti, chiuso dal 18 maggio per consentire alcuni lavori infrastrutturali, e doveva rimanere chiuso per circa trenta giorni. In realtà, ancora oggi, i servizi non sono attivi e ciò sta creando enormi disagi che si ripercuotono sui cittadini del comune ionico e di tutto il litorale, ma anche sui numerosi turisti che scelgono queste zone per le loro vacanze.

Tutti i potenziali utenti sono, attualmente, obbligati a spostarsi nei comuni di Davoli, di Isca o verso l’ufficio di Sant’Andrea Superiore dove, peraltro, non è presente lo sportello Bancomat. Ciò comporta, naturalmente, un aumento delle file e dei tempi di risposta da parte degli operatori di questi uffici postali. Ho scritto per chiedere tempi certi sulla riapertura dell’ufficio, che per i motivi sopraesposti non può assolutamente essere rimandata ulteriormente.

Ho parlato della problematica con il Sindaco di Santa’Andrea Nicola Ramogida, e so che anche lui nei giorni scorsi ha fatto presente la cosa a Poste Italiane. Gli uffici postali rappresentano un presidio fondamentale sui territori a servizio dei cittadini, soprattutto per quel che riguarda le fasce anziane e più fragili della popolazione.

La situazione comincia a diventare insostenibile, credo che i cittadini abbiano il diritto di ricevere un servizio postale vicino, efficiente e puntuale, senza dover subire ritardi o disagi. Occorre fare presto per risolvere questa problematica e riattivare tutti i servizi disponibili prima della chiusura.

Mi auguro di ricevere una risposta tempestiva e risolutiva da parte di Poste Italiane, con la comunicazione di una data certa per la riapertura degli sportelli, in modo da mettere fine al più presto a tutti i disagi correlati.