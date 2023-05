Alessandro Borghese in Calabria per una puntata di “4 Ristoranti”,

I risultati in termini di visibilità mediatica per una destinazione turistica che viene scelta come location per le riprese di un format televisivo non si esauriscono con la messa in onda del programma.

Quello è semplicemente il momento conclusivo, il prodotto finale, di un percorso che somma tanti momenti spontanei di promozione e proiezione all’esterno come quelli che in questi giorni Tropea sta vivendo con lo Chef Alessandro Borghese, nel Principato per girare una nuova puntata dell’ottava stagione di 4 Ristoranti, tra i programmi di punta e più seguiti del palinsesto Sky.

La tappa dedicata alla Costa degli Dei andrà in onda presumibilmente in autunno. Dagli affacci con vista sul Santuario di Santa Maria dell’Isola alla Scalinata letteraria, passando dai vicoli del centro storico e fino alle spiagge.

Lo Chef Alessandro Borghese sta raccontando la sua settimana appena iniziata ed il suo soggiorno nel territorio ai suoi numerosissimi seguaci attraverso storie e post sui suoi canali social raccogliendo entusiasmo ed interesse, anche al grido di Cipolla Rossa di Tropea a go go!