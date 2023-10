Alla vista dei carabinieri tenta di nascondere la droga ingerendola, 38enne arrestato

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro hanno arrestato in flagranza per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale un uomo di Roccabernarda, già sottoposto in prova ai servizi sociali.

Nella circostanza i militari, durante un controllo dell’abitazione, hanno notato subito l’atteggiamento guardingo e nervoso del 38enne che, dopo aver ingerito, nel tentativo di nasconderla, una bustina di plastica con all’interno una piccola quantità di droga ha tentato – vanamente – di scappare.