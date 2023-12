Allergeni: mortadella richiamata per presenza di pistacchio e mandorla non dichiarati in etichetta

La tutela del consumatore e la sua salute, prima di tutto. Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie. Per questo il Ministero della Salute in data odierna, ha diffuso il richiamo di un lotto di un lotto di mortadella a marchio “L’Antica Magnolia Ferrarini”.

La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la presenza degli allergeni pistacchio e mandorla non dichiarati. Il prodotto in questione è venduto in vaschette da 100 grammi con il numero di lotto 2364177 e la data di scadenza 14/01/2024.

L’azienda Vismara Spa (IT D321M CE), con stabilimento attivo in via Sant’Anna 5, a Casatenovo, in provincia di Lecco, ha prodotto la mortadella richiamata per Bofrost Italia Spa, SS7 a Castellaneta, in provincia di Taranto, titolare del marchio “L’Antica Magnolia”.

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda alle persone allergiche a pistacchi e mandorle di non consumare la mortadella con il numero di lotto segnalato e restituirla al punto vendita d’acquisto o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale. Il prodotto è sicuro per i consumatori che non sono allergici o intolleranti.