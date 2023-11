Allergeni: noto integratore dimagrante richiamato per presenza di anidride solforosa

La tutela del consumatore e la sua salute, prima di tutto. Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie.

Per questo il Ministero della Salute in data odierna, ha diffuso il richiamo di un lotto di un noto integratore alimentare dimagrante a marchio “SPECCHIASOL SRL” per la presenza di dell’allergene anidride solforosa e solfiti non dichiarati in etichetta.

Il prodotto in questione è “ALGAVIT CHLORELLA LINEA LE ERBE” venduto in confezioni da 120 CPR con il numero di lotto 48699 e il termine minimo di conservazione del 31/01/2025.

L’integratore richiamato è stato prodotto dall’azienda Specchiasol srl nello stabilimento di via B. Rizzi n 1, a Bussolengo, in provincia di Verona. Algavit Alga Chlorella è un integratore alimentare naturale con Chlorella vulgaris Beijerinck, una microalga verde di acqua dolce.

Svolge azione nutriente ed antiossidante, utile per equilibrare le naturali difese dell’organismo e per stimolare le fisiologiche funzioni depurative e intestinali dell’organismo.

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda alle persone allergiche a solfiti e anidride solforosa di non consumare l’integratore alimentare con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale. Il prodotto è sicuro per i consumatori che non sono allergici o intolleranti.