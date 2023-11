Allerta Arancione: giovedì 23 novembre scuole chiuse a Catanzaro

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche ricadenti nel territorio di Catanzaro per la giornata di giovedì 23 novembre 2023 a causa di avverse condizioni meteorologiche, come da bollettino della Protezione civile che ha comunicato l’allerta Arancione.

Si consiglia massima prudenza negli spostamenti.

L’ordinanza sarà pubblicata sul portale ufficiale del Comune di Catanzaro.