Allerta in rete della Polizia Postale per i falsi siti di trading online!

L’ultima allerta in ordine di tempo segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda l’ennesimo tentativo di truffa sulla rete, cioè i falsi siti di trading online.

Personaggi famosi usati per falsi annunci pubblicitari su come guadagnare facilmente molti soldi. False pagine web che sponsorizzano siti di trading online e che promettono guadagni milionari.

Questo è il meccanismo utilizzato da alcuni criminali informatici per ingannare le vittime e prosciugare i loro risparmi.

Questa volta si utilizza una nota testata giornalistica che lo ha denunciato alla Polizia Postale. La Polizia di Stato raccomanda di osservare le seguenti cautele:

• diffidare delle promesse di guadagni aleatori troppo sproporzionati rispetto alle tipologie di investimento praticate dagli istituti di credito;

• prima di investire online, consultare il sito della CONSOB e/o dell’ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), per verificare la reale esistenza e l’abilitazione alla professione della società che propone il contratto;

• non cadere nella trappola utilizzata dai truffatori che, con il pretesto di sbloccare i rimborsi di quanto già “investito”, richiedono il pagamento di ulteriori somme di denaro: si tratta di una vera e propria estorsione.

Si tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi.

