Alta velocità nella zona sud di Soverato (Lettera aperta al Sindaco)

Ancora una volta si fa presente, alle autorità preposte e a chi di competenza, che nella zona sud di Soverato si sfiora ogni giorno la tragedia per il passaggio di vetture lanciate a 80/100kmh in una zona in cui il limite è di 25kmh.

Con questa ennesima segnalazione, si chiede di provvedere con estrema urgenza alla installazione di adeguati e plurimi dissuasori di velocità su via Carlo Amirante, rettilineo Liceo scientifico/INPS e su via A. Guarasci, nel tratto scuola materna Padre Pio/INPS. Nonché nelle relative vie adiacenti.

È assolutamente necessario provvedere al più presto, per evitare il verificarsi quotidiano, e con frequenza continua, allarmante, di tale problema. Ogni santo giorno centinaia di mezzi transitano a velocità tale che il minimo sarebbe procedere ad un ritiro immediato della patente.

Siamo in centro abitato, non in autostrada!!! Il problema è serio e di enorme gravità, comporta pericolo per persone (e animali) di passaggio, e interessa purtroppo più zone di Soverato, ma nei tratti sopra indicati ogni giorno si sfiora il dramma.

Chi ha il dovere di farlo, provveda celermente, prima che ci scappi di nuovo il morto. È pieno, purtroppo, di incoscienti che guidano a velocità da gara, magari pure con il cellulare in mano, sicuri che non succederà nulla.

Già di problemi ce ne sono abbastanza, vogliamo una cittadina sicura. Possibilmente da subito. Grazie.

Anna, Antonio, Maria e Giuseppe