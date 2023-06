Altri due arrivi per il Volley Soverato

La società Volley Soverato ufficializza l’arrivo di altre due giocatrici. Vestiranno la maglia biabcorossa l’alzatrice Giulia Orlandi e la centrale Bibiana Guzin. Si tratta di due giovani e promettenti atleti che nonostante l’età si sono ben comportate in questa categoria.

Per Giulia Orlandi, ex palleggiatrice della Sigel Marsala, classe 1994 e nata in provincia di Roma si tratta di disputare un’altra stagione al sud dopo l’esperienza in terra di Sicilia. Alta 185 cm, Giulia ha legato fin qui il suo curriculum giovanile al Volleyrò, facendo incetta di trofei e premi individuali e indossando con risultati soddisfacenti le maglie delle nazionali Under 14 e Under 16 (con cui ha conquistato l’argento agli Europei del 2019).

Con coach Mafrici per la Orlandi ci sarà certamente un ulteriore progresso dal punto di vista personale.

L’altro arrivo riguarda la zona centrale del campo con Bibiana Guzin, classe 2004, proveniente dalla Itas Martignacco dove é cresciuta molto nell’ultimo campionato. Prima di Martignacco, la Guzin faceva parte del vivaio dell’Imoco Volley: dall’Under 18, in particolare, squadra con cui, lo scorso 29 maggio, l’atleta è salita sul tetto d’Italia battendo in finale il Volleyrò Casal de Pazzi. Bolognese, alta 184 cm, ha militato nelle Academy di Piacenza e Sassuolo trovando spazio anche in Nazionale Under 16.

Prosegue così l’allestimento del nuovo organico con questo progetto importante sposato da Andrea Mafrici. Società sempre al lavoro nella sede di Via Battisti con ulteriori novità che presto saranno rese note.