Amichevole di lusso contro la Lazio per l’Asd Catanzaro Lido

Nuova esperienza per l’Asd Catanzaro Lido del duo Caglioti-Barbuto: giorno tre gennaio infatti i giallorossi lidesi saranno ospiti della S.S. Lazio presso la propria struttura ubicata in via fratelli Maristi a Roma.

La suddetta amichevole, vetrina molto importante per i tesserati catanzaresi , sarà preceduta giorno 2 Gennaio da un altro match importante: capitan Lamanna e soci infatti affronteranno anche l’undici del Trastevere calcio (al Trastevere Stadium fischio d’inizio ore 17.30) che domina il torneo Elite della regione Lazio.

Insomma il nuovo anno comincia col botto per l’Asd Catanzaro lido che avrà l’onore di sfidare prima una delle migliori compagini dilettantistiche della nostra nazione, poi i ragazzi del Presidente Lotito.

In attesa a Pasqua di bissare questo magnifico appuntamento con i pari età dell’Ascoli lavorare nell’interesse dei ragazzi : ecco il mantra del sodalizio della presidentessa Barbara Ottobre.