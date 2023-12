Anas programma ulteriori interventi di ripristino della Galleria Limina sulla “Jonio Tirreno”

Anas ha programmato ulteriori interventi di ripristino della Galleria Limina sulla strada statale 682 “Jonio Tirreno”, interessata nella serata di domenica 17 dicembre da un distacco superficiale di calcestruzzo (copriferro) dal fronte esterno del portale della galleria artificiale, sul lato Jonico. Gli interventi saranno eseguiti senza interruzione del traffico.

Nella notte tra il 17 e 18 si è reso necessario chiudere al traffico il tratto per circa due ore. La circolazione è stata ripristinata al termine delle attività di bonifica delle superfici di calcestruzzo, adiacenti a quelle interessate dal distacco, e delle verifiche tecniche da parte del personale Anas. Da ieri, lungo il tratto il traffico è regolare in entrambi i sensi di marcia.

Si segnala inoltre che sono in ultimazione le attività di progettazione necessarie a definire l’intervento più esteso per la messa in sicurezza di tutta la galleria Limina, intervento da realizzarsi con interruzioni del traffico prevalentemente in orario notturno, che avrà avvio, dopo le procedure formali di approvazione del progetto, entro il prossimo mese di marzo.