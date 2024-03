Ancora sul non-PNRR

La Calabria è l’ultima d’Europa, non fosse per la Cayenna e Melilla! Per carità dei morti, non ve ne venite con la Magna Grecia e Ulisse, a parte che Ulisse non è vero e la Magna è di 2500 anni fa; e del resto non ne sapete nulla, e nemmeno ne volete sapere: è la bisnonna baronessa di tutti i morti di fame calabresi con nonno barone. L’ultima d’Europa è la Calabria del 2024, cioè di oggi.

Questa Calabria disgraziatissima ha UNDICI MILIARDI di euro di PNRR, una cifra che basterebbe a lastricarla d’oro con lapislazzuli per paracarri; però ne ha speso, finora, il 6,4%, cioè quasi niente.

Di chi è la colpa? Ma di tutti, ovvero:

– deputati nostrani ed europei, e senatori, che non controllano nulla;

– presidenti di Regione da Guarasci a Spirlì: ho espresso una sospensione di giudizio su Occhiuto, ma gli do ancora qualche mese, poi, se non fa, lo aggiungo all’elenco dei nullafacenti di centro(destra) P. Nisticò, GB Caligiuri, P. Chiaravalloti, P. Scopelliti, J. Santelli e N. Spirlì; quelli di centrosinistra, manco li nomino;

– presidenti di Provincia;

– sindaci;

– politicanti vari;

– sederi piatti e passacarte di ogni genere, numero e caso…

Colpevolissimi sono poi gli intellettuali [sapete che, detto da me, intellettuale è un’ingiuria!] delle innumerevoli università e scuole, e quelli antimafia segue cena, e i poeti e scrittori piagnoni sup€rpr€miati, una g€nia che mai disse e dirà una parola contro i politici e i travetti: non si sa mai, la cittadinanza onoraria di Pi€tracupa…

In una terra di normodotati, dopo queste notizie la popolazione sarebbe insorta sotto i municipi e sotto la Cittadella eccetera; e invece, in Calabria, tutti muti: non si sa mai, un contributo per la festa patronale…

Alcuni miei amici sfogheranno la loro frustrazione contro Silvio Pellico, Goffredo Mameli, Nino Bixio, Garibaldi, De Amicis… contro Cavour e Napoleone III, no, per l’evidente ragione che ne ignorano l’esistenza. Protestare contro il sindaco? Non sta bene… ed è un cugino… e il bambino deve fare il concorso al comune…

Io me la piglio con tutti; ma siccome tutti gli altri sorridono e se la pigliano con Vittorio Emanuele II (ma solo dopo essersi accertati che è morto), i miei attacchi non suscitano alcuna reazione. Intanto, da bravo classicista, sparo una citazione da Archiloco, che è al singolare però voi intendetela rivolta a tutti:

χολὴν οὐκ ἔχεις, “non hai bile”, cioè io li piglio a pesci in faccia, e manco si offendono. Uno di questi giorni mi mando un pizzino di autominaccia, così è la volta che esco sui giornali.

Intanto la Calabria, Cayenna esclusa, è l’ultima d’Europa.

Ah, il governo Meloni annunzia che agirà senza la Calabria che non spende i soldi. Benissimo: ora voglio vedere se lo fa, e subito; se non lo fa, ce ne sarà anche per lei.

Ulderico Nisticò