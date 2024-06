Anna La Croce diciassettenne di Catanzaro prima alle regionali del Performer Cup

Si è svolto sabato 25 Maggio 2024, presso il Teatro Paolella di Rossano (CS), la tappa regionale del PERFORMER ITALIAN CUP ( campionato di arti performative riconosciuto dal CONI).

Al prospetto di un’eccellente giuria tra i quali Federico Moccia (regista, sceneggiatore, scrittore, autore televisivo, autore teatrale e giornalista pubblicista) e Denni Lanza (regista di Musical, di Hairspray e Spring Awakening e Direttore di mta musical times academy), la nostra artista Anna La Croce diciassettenne di Catanzaro, si è qualificata al 1° posto per la categoria B (16-18anni) di canto, presentandosi con il brano “Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper che l’ha portata a quest’altra vittoria meritata e per lei inaspettata che la farà partecipare alle nazionali di livello B e a rappresentare la Calabria alle europee e internazionali livello C.

L’artista è stata premiata direttamente dai Maestri Moccia e Lanza i quali si sono complimentati per la bellissima esibizione.

Questa vittoria darà modo alla nostra Anna La Croce di continuare anche quest’anno il percorso olimpico.

Entusiasta di aver per il secondo anno consecutivo raggiunto questo traguardo, la nostra giovane artista Anna La Croce, si è detta soddisfatta sia dello staff che ha organizzato l’evento che del meraviglioso luogo in cui si è svolto.