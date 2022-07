Annunciate date e programma della terza edizione di Hyle Book Festival – Villaggio Mancuso, Taverna

Hyle Book Festival torna per il terzo anno dal 16 al 18 agosto 2022 nella consueta cornice della Sila Piccola, Villaggio Mancuso (Taverna CZ). La terza edizione del festival letterario curato da Elena Dardano conferma il patrocinio del Parco Nazionale della Sila, del Comune di Taverna e del Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro.

Il tema della terza edizione attorno a cui ruoteranno gli eventi e le iniziative è Per altri sentieri, verso tratto dall’omonima poesia di Franco Costabile. Dalla nota critica della curatrice artistica Elena Dardano:

«Per altri sentieri è cambiamento, punti di vista, aprirsi al nuovo. Ma per altri sentieri, dice Costabile, si può anche tornare. Dove stiamo andando quindi, quali i sentieri da imboccare per un cambio di rotta e quali quelli su cui ritornare all’insegna della legalità, ecologia, pace e empatia?

Questo il tema su cui il festival vuole interrogarsi con l’ausilio della letteratura, declinata in sentieri già consolidati – gli incontri, i laboratori letto-creativi per bambini, il focus sulla cinematografia, la presenza dei cantastorie – e in sentieri essi stessi nuovi alla rassegna, come le escursioni a suon di passi e di libri e il cinema sotto le stelle ispirato alla letteratura.»