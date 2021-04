Anziana trovata morta nel catanzarese, avviate le indagini

Una donna di 84 anni è stata ritrovata morta, la mattinata di Pasqua, nella sua abitazione di San Floro nel Catanzarese. A scoprirla sarebbe stata una delle figlie che era andata a trovare la madre, la mattina del 4 aprile, per trascorrere insieme le festività.

Una volta entrata in casa si sarebbe trovata davanti il corpo senza vita dell’anziana, in una pozza di sangue. Il sospetto è che non si tratti di una morte accidentale e, per questa ragione, sono subito partite le indagini condotte dai carabinieri.

Il pm della Procura di Catanzaro, Graziella Viscomi, ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima, e oggi verrà conferito l’incarico al medico legale. Sul posto erano intervenuti i sanitari del Suem 118 che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.