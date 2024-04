Anziano si perde cercando asparagi, in corso le ricerche

Sono in corso le ricerche per un uomo scomparso di 75 anni, A. A. le sue inziali, residente nel comune di Aiello Calabro.

Il 75enne ha lasciato, con la sua auto, la propria abitazione nella tarda mattinata del 6 aprile per andare alla ricerca di asparagi e non vi ha fatto più rientro. L’allarme per il mancato rientro dello scomparso è stato dato dalla moglie.

Allertati dal Comando dei Carabinieri di Paola, dopo l’attivazione del Piano Ricerca Persone Scomparse della Prefettura di Cosenza, il Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS Calabria è impegnato nelle ricerche con i tecnici appartenenti alle Stazioni Alpine Sila Camigliatello e Sila Lorica.