Apicolcuore e Naturium: sinergie per l’eccellenza biologica in Calabria

Un viaggio nel cuore della sostenibilità e del rispetto ambientale

Nel paesaggio calabrese, dove la natura esprime tutta la sua forza e bellezza, nasce una collaborazione esemplare tra Apicolcuore, azienda leader nell’apicoltura biologica, e Naturium, progetto culturale che promuove principi etici e sostenibili.

Questa sinergia rappresenta un pilastro della campagna “Connessione Verde”, che Naturium propone nelle sue sedi di Montepaone e Rende, e mira a rafforzare il legame tra uomo e natura, valorizzando la qualità alimentare e le piccole realtà imprenditoriali che costituiscono vere perle d’eccellenza nel territorio calabrese.

Apicolcuore, con la sua sede a Strongoli, diventa il simbolo di un’agricoltura che pone al centro l’amore per le api e la cura dell’ambiente. L’azienda si distingue per la sua dedizione nel mantenere un approccio biologico certificato, assicurando che ogni fase di lavorazione rispetti la salute delle api e preservi l’integrità delle loro naturali proprietà organolettiche.

La scelta di zone di raccolta incontaminate rispecchia l’etica di un impegno condiviso con Naturium, volto a sostenere pratiche agricole che rispettino pienamente l’ambiente.

Il progetto culturale Naturium, fondato da Giovanni Sgrò, si posiziona come un catalizzatore di cambiamento positivo, promuovendo un ritorno a valori più autentici e sostenibili.

La partnership con Apicolcuore non è soltanto una condivisione di obiettivi, ma anche una dimostrazione tangibile di come le sinergie tra differenti realtà possano portare a risultati straordinari, confermando la ricchezza e la vitalità della Calabria.

La campagna “Connessione Verde” emerge come una piattaforma di dialogo e scambio, dove imprenditori locali e consumatori si incontrano per esplorare e apprezzare le eccellenze del settore agroalimentare calabrese. Grazie a Naturium e Apicolcuore, questa iniziativa si arricchisce di un significato più profondo, mostrando come la collaborazione e il rispetto reciproco tra uomo e natura possano effettivamente tradursi in prodotti di qualità superiore, che celebrano la biodiversità e le tradizioni locali.

Questo legame tra Apicolcuore e Naturium non solo mette in evidenza la bellezza e la bontà del miele biologico prodotto a Strongoli, ma anche l’impegno verso un futuro in cui l’agricoltura rispetti pienamente la terra che ci nutre. È una testimonianza di come la passione per l’ambiente e per il lavoro possano unirsi in un progetto culturale che ha l’obiettivo di ispirare un cambiamento positivo nella società, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile che possa essere d’esempio non solo in Calabria ma in tutto il mondo.