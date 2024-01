Artisti catanzaresi davanti al Sindaco di Catanzaro per “sviluppi” decisivi

Siamo ormai sempre più certi di aver ben evidenziato anche la nostra “presenza” per il futuro artistico del capoluogo di Regione. Dopo l’ acceso dibattito intrapreso a gran voce da Nistico’, Presidente della Associazione catanzarese Exence Live, insieme al noto musicista Domenico Ciambrini, anch’ egli Presidente di analoga associazione “Radioattiva’ e presso l’ Ufficio del Sindaco, si sono affermati quei giusti propositi che meritano, dunque, legittima pretesa e quanto piu’ la doglianza per i fatti a seguire.

L’aver fornito, da tempo, valide proposte di rassegne culturali, sempre disattese e sin dalla loro stessa lettura, ha creato, certamente, una logica frattura tra l’ Ente che vede o meno, una parte di cittadinanza “artistica”, purtroppo ancora assente nei cartelloni organizzati e patrocinati dal Comune di Catanzaro.

Tutto questo continuo rimando tra appelli e altrui decisioni, non avendo sortito che una tale costante delusione, ha reso, dunque, valido il richiamo del Presidente Nisticò e direttamente a Fiorita, nel volersi e doversi documentare sulla contemporanea esistenza di validissimi e numerosissimi artisti catanzaresi pronti ad esibirsi nei prossimi eventi.

In aggiunta tra l’intervento ben chiaro del presidente Ciambrini, che ha sensibilizzato l’iter organizzativo, nel dover interpellare gli addetti ai lavori ancor prima di facili conclusioni e pubblicazioni, sempre il Nisticò, ha indicato più che opportuna, e per tutti gli assessori esposti, l’esplorazione di svariate riviste, come manuali utili alla conoscenza “essenziale” per ogni obbligo di trasparenza.

L’impegno assunto o presunto tale del Sindaco Fiorita lascia intravedere un cauto ottimismo, dopo il nostro aver ribadito quanto non debba accadere e causare divisioni all’interno di una comunità ormai fin troppo sensibile alle incongruenze di natura politica. Seppur il tutto si sia svolto in un confronto di pochi minuti, permane la chiarezza che il Presidente Nisticò ha espresso con la propria dignità di catanzarese, cosa che in prima battuta ha nettamente sorpreso e fatto, così, sobbalzare il primo cittadino, che contestandone, a suo dire, l’errata impostazione, non avrebbe tenuto conto della ineccepibile esperienza che noi professionisti nutriamo e divulghiamo da oltre vent’anni anche in città.

L’augurio di un nuovo anno unito al nostro benevolo accoglimento sulla ribattuta dello stesso Fiorita in merito, e’ la dimostrazione di apertura verso la sua micro conoscenza del tessuto sociale artistico-culturale catanzarese, proseguiremo nella nostra disponibilità di dialogo e consultazioni a contrasto dei soliti nomi e cognomi incollati alla “supponente” gestione della cosa pubblica. Catanzaro è una città che necessita di una valida “osservazione” culturale affinché non vi siano atti strumentali e contrari ad ogni accrescimento e sviluppo di pubblico interesse.

John Nistico