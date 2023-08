Assegnata la civica benemerenza a due sansostenesi

Il Comune di San Sostene elogia coloro che in tutto il mondo rendono lustro alla propria comunità.

Con deliberazione n. 65 e 66 del 26 luglio 2023, la Giunta Comunale di San Sostene ha assegnato la civica benemerenza a favore delle dottoresse Francesca Capano e Maria Caterina Rotiroti entrambe di San Sostene. Promotore di tale iniziativa è stato il sindaco Avv. Luigi Aloisio, il quale, facendosi portavoce di una volontà della comunità sansostenese, ha proposto questo importante riconoscimento, dimostrando l’impegno profuso dall’amministrazione comunale da lui guidata nel premiare le menti brillanti che abbiano giovato all’intera comunità elevandone il prestigio.

Come si legge negli atti, la civica benemerenza assegnata alla dott.ssa Maria Caterina Rotiroti

è il riconoscimento per essersi particolarmente distinta nella sua interrotta attività di ricerca nel campo della immunologia; attività che attualmente svolge in qualità di ricercatrice postdoc alla Stanford University (USA) dove studia le cellule CAR-T per la terapia dei tumori pediatrici.

Parimenti, la civica benemerenza riconosciuta alla dott.ssa Francesca Capano è un attestato di elogio per essersi distinta nei rapporti internazionali in generale ed in particolare nello studio del terrorismo intraprendendo la carriera diplomatica all’interno della segreteria di Legazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

“Sono orgoglioso dell’importante riconoscimento che il Comune di San Sostene ha voluto assegnare alle dottoresse Maria Caterina Rotiroti e Francesca Capano accogliendo l’istanza di numersi concittadini.

Entrambe sono persone pregevoli ed è mio intento quello di portate avanti simili iniziative puntando alla pubblica considerazione di tutti coloro che rendono lustro alla comunità sansostenese”, questo è quanto afferma il Sindaco Aloisio comunicando che, come previsto dal regolamento comunale, la cerimonia ufficiale di conferimento avrà luogo a fine dicembre, preferibilmente con l’inaugurazione della bibilioteca che si sta realizzando nel borgo.