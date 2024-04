Attenzione a finti operatori Enel che suonano alle case chiedendo di entrare

“Chi presenta offerte per conto di Enel Energia è in possesso di moduli e materiali informativi chiaramente riferibili all’Azienda”. A precisarlo è l’azienda ENEL Energia, che mette in guardia gli utenti dai finti operatori che suonano alle case chiedendo di entrare.

Un fenomeno alquanto diffuso in Italia, quello dei finiti operatori ENEL o di altri enti, accaduto anche a Lamezia Terme. Una signora riferisce che, tempo fa, uno sconosciuto ha insistentemente suonato alla sua porta di casa. Dopo vari tentativi di farsi aprire, lei non ha creduto e dall’altra parte della porta una voce straniera ha urlato in modo scomposto per poi andarsene. La signora, contattata l’ENEL per avere conferma dell’invio, si sentiva rispondere che nessun operaio era stato mandato nella sua abitazione.

Un fenomeno che sta suscitando un certo allarme in tutta Italia, con spiacevoli episodi accaduti negli ultimi giorni.

E’ accaduto tre giorni fa a Montappone, nelle Marche. Si spacciano per falsi operatori dell’Enel e tentano di intrufolarsi nelle abitazioni degli anziani, ma sono degli impostori. Si tratta dell’ennesimo stratagemma architettato da due giovani truffatori, ben vestiti e con al collo un ‘Badge’ recante il noto logo della società elettrica, che sabato scorso segnalati nel comune marchigiano. Intorno alle 17, i due hanno suonato al campanello dell’appartamento di una coppia di anziani, i quali hanno aperto il portone perché erano in attesa dell’arrivo del figlio. I due sono entrati in casa ed hanno iniziato a spiegare, che erano dei tecnici dell’Enel che dovevano effettuare dei controlli.

Fortunatamente, i due malintenzionati non sono riusciti a mettere a segno il raggiro. Infatti, pochi minuti più tardi è arrivato il figlio della coppia, che ha chiesto chiarimenti e siccome il contratto energetico era con un’azienda differente, ha invitato i due ad uscire di casa. Solo quando il giovane si è detto pronto a chiamare i carabinieri, i due si sono allontanati. Purtroppo il fenomeno delle truffe, spesso ai danni di persone anziane, è divenuto frequente in Italia.

Alcuni giorni fa, un fatto simile avveniva in un comune montano, dove i truffatori si sono spacciati per tecnici della Ciip.

Sui social è stato lanciato un appello a non aprire sconosciuti che si spacciano per operatori dell’Asl, muniti di tesserino. Nelle ultime ore sta circolando la foto di un tesserino, con il simbolo dell’Asl di Brescia, codice identificativo e la foto di una donna. In un post, l’autrice dell’alert scrive: “Stanno girando per appartamenti con la scusa di misurare le polveri sottili….. Non aprite sono armate. Sono due donne con tesserino”.

L’invito delle forze dell’ordine è sempre lo stesso: non fare entrare mai persone sconosciute in casa e segnalare alle autorità la presenza di persone sospette.

In riferimento a segnalazioni relative a persone che si presentano a domicilio dei cittadini a nome di Enel Energia, l’Azienda fornisce alcuni consigli utili per difendersi dalle truffe: chiunque si presenti a domicilio per conto di Enel, che si tratti di dipendenti o di personale esterno incaricato, deve essere munito di tesserino plastificato con logo aziendale, foto e dati di riconoscimento. Se qualcuno si presenta al domicilio a nome dell’Azienda bisogna sempre chiedere di visionarlo. Inoltre nessuno è autorizzato a riscuotere o restituire somme di denaro a domicilio per conto di Enel Energia. Al pari degli altri operatori presenti sul libero mercato, anche Enel Energia si avvale di agenti “porta a porta” che presentano le nuove offerte. Si tratta anche in questo caso di persone munite di tesserino di riconoscimento con indicazione della agenzia incaricata della vendita”.

“Chi presenta offerte per conto di Enel Energia è in possesso di moduli e materiali informativi chiaramente riferibili all’Azienda. Enel invita quindi a richiederne la visione e ricorda che è comunque opportuno leggere bene prima di firmare ogni documento. Chi propone contratti “porta a porta” può richiedere di visionare la bolletta per individuare insieme al cliente la proposta più adeguata ai suoi consumi e solo in caso di adesione ad un’offerta può essere utilizzata per recuperare i dati relativi alla fornitura. Per ulteriore verifica, il cliente può accertarsi con una telefonata al numero verde 800900860 dall’Italia o +39 0664511012 dall’estero, a pagamento al costo applicato dal proprio operatore telefonico, che l’agenzia di vendita faccia realmente parte di quelle che lavorano per Enel”.