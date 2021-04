Attivato il centro di vaccinazione all’Ente Fiera di Catanzaro

Nella giornata di oggi è stata attivata la prenotazione, sulla piattaforma di Poste Italiane, per l’hub vaccinale presso l’Ente Fiera Magna Grecia di Catanzaro. Il centro sarà inaugurato lunedì 12 aprile alle ore 15 e le prime somministrazioni inizieranno il giorno successivo, martedì 13 aprile alle ore 9.00.

In questa prima fase, sulla base della disponibilità dei vaccini e della capacità di somministrazione, sono state attivate 5 linee vaccinali per un totale di 500 vaccinazioni al giorno. Nei prossimi giorni le linee saranno portate a 10 con il contestuale raddoppio delle dosi somministrate.

Attualmente, possono prenotarsi i soggetti con età superiore ai 70 anni che non presentano fragilità per patologia. Il vaccino anti-covid previsto e disponibile per questa categoria di soggetti è quello di AstraZeneca.