Auto fuori controllo tampona una macchina parcheggiata, muoiono sul colpo marito e moglie

Tragedia questa mattina a San Costantino Calabro, comune in provincia di Vibo Valentia. Una coppia di anziani ha perso la vita in un incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è andata a schiantarsi contro un’altra vettura che si trovava parcheggiata sulla pubblica via.

Probabile un malore del guidatore – un pensionato del luogo – che ha perso la vita nello scontro. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 provenienti dall’ospedale di Vibo Valentia. Sul posto i vigili del fuoco e anche i carabinieri per i rilievi e le indagini del caso.

Nell’incidente, si è appreso successivamente, è deceduta anche la moglie del pensionato. La donna viaggiava col consorte e dopo l’impatto era stata portata in ospedale in gravi condizioni ma è morta poco dopo il ricovero.