A fine aprile in Calabria inizieranno le riprese di Sandokan

A fine aprile inizieranno le riprese di Sandokan, serie evento internazionale, prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction.

La serie, adattamento della storica saga scritta da Emilio Salgari, sarà interpretata da Can Yaman nel ruolo del protagonista.

Le riprese si terranno anche in Calabria, dove è da poco iniziata la costruzione della colonia inglese di Labuan nell’area industriale di Lamezia Terme, e che farà da scenografia per parte delle riprese.

Proprio nell’area degli Studios cinematografici, il cui cantiere è stato inaugurato alcune settimane addietro, presso l’ex Sir.

Lux “approda” per la prima volta in questa regione, con il sostegno della Calabria Film Commission e della Regione Calabria che sono stati partner cruciali per l’operazione.