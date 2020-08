Auto prende fuoco, panico per una famiglia di turisti nel catanzarese

Disavventura per una famiglia di turisti questa mattina alle porte del comune di Sersale.

Il nucleo familiare si stava recando a visitare le Valli Cupe quando per cause accidentali, probabile anomalia all’impianto elettrico, la vettura su cui viaggiavano una Volkswagen Touran si incendiava.

A bordo una coppia e quattro bambini che, riuscivano ad abbandonare il veicolo senza riportare alcun danno.

Sul posto intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina che provvedeva alla estinzione del rogo ed alla messa in sicurezza del veicolo.

I passeggeri venivano altresì rassicurati ed accompagnati nel vicino centro abitato.