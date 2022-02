Auto si ribalta sulla Statale 106 tra Isca e Badolato, ferito il conducente

Squadra del comando provinciale di Catanzaro distaccamento di Soverato è intervenuta alle ore 3:10 circa lungo la strada statale 106 tra i comuni di Isca sullo Ionio e Badolato al km 156/400 per un’autovettura che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo impattando dapprima sul guardrail ribaltandosi successivamente in un terreno adiacente un casolare.

L’opera dei vigili del fuoco è valsa, collaborando con il personale sanitario del 118 presente sul posto, ad estrarre il conducente rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo.

Sul posto i Carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso.

Il conducente, classe 2001, veniva trasportato presso struttura ospedaliera dal personale sanitario del Suem118 per le cure del caso.