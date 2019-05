Badolato – Al via iniziative per il 25° anniversario di morte del professor Nicola Caporale

Al via le iniziative dell’Ass.ne Culturale “Nicola Caporale” per il 25° anniversario di morte del professor Nicola Caporale. Primo appuntamento, nell’antico borgo, il 19 Maggio 2019 pomeriggio con e per l’itinerario storico-letterario “Il mio Paese”.

In vista del XV anniversario della morte di Nicola Caporale, artista poliedrico del secolo scorso in letteratura (poesia, saggistica, romanzi, novelle, teatro, dizionario, antologia, pensieri filosofici, ecc. ), in giornalismo, in Pittura e in altri interessi, l’Associazione Culturale, Circolo Letterario “Nicola Caporale, apre le celebrazioni , giorno 19 maggio con un itinerario Storico-Letterario lungo le vie del paese, Badolato, dove ha vissuto una parte notevole della sua vita; continueranno con una giornata di Pittura estemporanea, il 21 luglio p.v. e si completeranno con una mostra e un Convegno nella settimana dal 18 al 23 agosto 2019.