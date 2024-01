Badolato, al via tavolo di lavoro per una nuova mini guida turistica e per nuovi itinerari nel borgo

Durante lo scorso week-end dell’Epifania, l’antico borgo di Badolato ha ospitato diversi eventi di promozione turistico-culturale co-promossi dalla Pro Loco Badolato APS, assieme ai propri volontari UNPLI Calabria del Servizio Civile Universale, e dall’Associazione Culturale “Elicriso”. Il primo appuntamento di Venerdì 05 Gennaio si è articolato con una doppia sessione di attività presso il C.A.T./Centro di Accoglienza Turistico-Culturale di Badolato, ubicato all’interno dell’antico Palazzo Gallelli, restaurato ed inaugurato dal Comune di Badolato lo scorso 05 Agosto 2023 grazie al progetto del bando borghi regionale “Badolato C.U.O.R.E. di Calabria”.

Alle ore 16.15 presso l’antico palazzo gentilizio, si è svolto un tavolo di lavoro e confronto tra associazioni locali, amministratori comunali, operatori turistici, cittadini badolatesi ed ospiti stranieri (svedesi, tedeschi, svizzeri e olandesi) sulla redazione e pubblicazione della prossima mini-guida turistica cartacea di Badolato con punti di interesse, mappe, info e servizi turistici, foto e testi in lingua italiana ed inglese.

Un piccolo laboratorio di partecipazione comunitaria che, attraverso il confronto e lo scambio di idee da prospettive diverse, ha dato vita ad un report di osservazioni e proposte che miglioreranno la prima bozza elaborata e presentata dalla Pro Loco Badolato/Unpli Calabria e dall’Ass.ne Culturale “Elicriso”.

Entro la fine di Gennaio verrà definita la bozza finale da presentare all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Nicola Parretta, presente al tavolo di lavoro con l’Assessora Pia Russo. La mini-guida turistica, integrata alla nuova interattiva cartellonistica turistica del borgo ed al sitoweb “www.badolatoborgodigitale.it”, verrà stampata e diffusa in vista della prossima Settimana Santa 2024. Durante il tavolo di lavoro, i volontari del Servizio Civile Universale dell’UNPLI Calabria/Pro Loco Badolato hanno voluto, altresì, illustrare alcune idee-progettuali, da tempo messe in cantiere, per delle attività originali di promozione del paese ed utili ad implementare e migliorare l’accessibilità turistica del/nel borgo con la fruizione del suo patrimonio artistico-culturale.

Patrizia Froio, Teresa Comito, Valeria Riolo e Domenico Frascà hanno illustrato, infatti, l’idea di realizzare delle tabelle/installazioni artistiche per valorizzare dei punti specifici del borgo, alcuni ancora poco conosciuti, rendendoli instagrammabili e visitabili anche dai più giovani, e collocando delle targhe in linguaggio “Braille” – rendendo il borgo sempre più inclusivo – per visitatori ipovedenti presso il Belvedere/Area Pic-nic in loc.Zangarsa e presso il Belvedere “Carmelina Amato” in Piazza Castello. Nella prossima Primavera, poi, proponendo formule di turismo accessibile, si proveranno ad invitare nel borgo associazioni regionali di ipovedenti e sordomuti – visto che la nuova cartellonistica ha anche al suo interno video in L.I.S./Lingua Italiana dei Segni – per escursioni specifiche alla scoperta del borgo con relativi esperti del settore.

La serata si è conclusa con una visita della “Mostra Fotografica Storica su Badolato” (archivi fotografici fam.Giocondo Rudi e fam.Nicola Caporale), ubicata proprio all’interno di Palazzo Gallelli, e con una passeggiata guidata nel rione “u mancusu” con visita all’antica Chiesa di Santa Caterina V.M. d’Alessandria (grazie alla disponibilità del priore Totò Scoppa) e con un piccolo aperitivo finale in un caratteristico “catojo” (grazie alla collaborazione di Luigi Staiano).

Il weekend dell’Epifania, promosso dalla Pro Loco Badolato APS/UNPLI Calabria e dall’Associazione Culturale “Elicriso”, col patrocinio del Comune di Badolato, si è concluso Sabato 06 Gennaio 2024 con un secondo appuntamento alla scoperta dell’antico borgo grazie ad un trekking urbano tra le viuzze ed i sentieri del centro storico con un gruppo di camminatori stranieri (svedesi, danesi, tedeschi, cechi). La camminata si è conclusa in maniera speciale e romantica presso la “Pietra dell’Innamorato”, ubicata in via Pilerio/zona Funta ‘e Sena, con un bacio appassionato ed appassionante, intriso di vero amore, con due straordinarie coppie di cittadini stranieri “neo-badolatesi”, provenienti da Svezia e Danimarca, in ricordo della grande sfida degli amanti Margherita e Peppino di circa 150 anni fa.

Un atto d’amore semplice e puro, manifestato in questo specifico luogo come una vera e propria “Epifania”, per Badolato e per la sua straordinaria comunità interculturale, accogliente ed ospitale, con una storia unica e speciale. Un modo per augurare nuovamente a tutte/i un 2024 ricco di amore, pace, serenità, benessere, emozioni, esperienze, felicità, viaggi alla scoperta di culture e luoghi, voglia di vivere appieno la propria vita!