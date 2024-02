Badolato candidato al “Borgo dei Borghi 2024”, sabato 2 marzo una tavola rotonda regionale

Sabato 02 Marzo mattina l’antico borgo di Badolato ospiterà la tavola rotonda “La rete associativa dei Borghi più belli d’Italia: una risorsa di eccellenza per il turismo regionale” con gli interventi di importanti rappresentanti di Istituzioni regionali e territoriali, Associazioni di categoria ed esperti del settore.

Partendo dal case-study di Badolato – da “paese spopolato ed in vendita” a paese in piena fase di rinascita e rivitalizzazione turistico-culturale con un interessante processo di internazionalizzazione, candidato al “Borgo dei Borghi 2024” in rappresentanza dell’intera Calabria – l’incontro di svilupperà attorno alla necessità di attivare un sistema turistico-culturale integrato dei borghi calabresi con una specifica offerta turistica, capace di diventare punta di diamante dell’offerta regionale.

All’incontro, presieduto dal Sindaco di Badolato Giuseppe Nicola Parretta, interverranno: Filippo Mancuso, Presidente del Consiglio Regionale; Rosario Varì, Assessore della Regione Calabria “Sviluppo Economico, Internalizzazione e Attrattori Culturali”; Gina Aquino, Dirigente Regionale del Settore Promozione della Calabria e dei suoi asset strategici “Spettacolo e grandi eventi – Marketing territoriale”; Bruno Cortese, Dirigente nazionale de “I Borghi più Belli d’Italia”; Andrea Ponzo, Coordinatore regionale de “I Borghi più Belli d’Italia”; Amedeo Mormile, Presidente della Provincia di Catanzaro; Alfonsino Grillo, Commissario del Parco Regionale delle Serre Calabresi; Marziale Battaglia, Presidente del G.A.L. “Serre Calabresi”; Virgilio Piccari, Direttore dell’Accademia Belle Arti di Catanzaro; Filippo Capellupo, Presidente dell’UNPLI Calabria.

L’incontro sarà anticipato dalla consegna formale al Comune di Badolato (CZ) della Bandiera del Festival Nazionale de “I Borghi più Belli d’Italia”, manifestazione che si terrà a Rocca Imperiale (CS) e Oriolo (CS) nel mese di Settembre 2024.