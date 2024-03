Basket Academy Catanzaro archivia la pratica Sport Club Gravina 76-57

Finalmente i giallorossi, d’ora in poi, torneranno a Giovino al Pala Pulerá. Quest’ultima partita al Pala Scoppa di Soverato ha visto, ancora una volta, una partenza diesel dell’Academy, che ha giocato per ben due quarti con scarsa concentrazione ed un approccio morbido, soprattutto in attacco, dove tutti hanno peccato di eccessiva sufficienza, sbagliando facili conclusioni da sotto.

Per tutto il primo tempo, ad eccezione di alcune pregevoli giocate del duo Sabbatino- Perez, veramente deliziose, i giallorossi sono stati poco concludenti e molto sufficienti. Gravina ha approfittato di tutto ciò ed a turno con gli esterni Elia e Barbera ed il lungo Santonocito ha messo la gara in equilibrio.

Al rientro dal riposo, come del resto accade quasi sempre, l’Academy cambia postura e si concentra. Capitan Sabbatino e l’MVP Federico Perez, assumono il controllo delle operazioni, Sipovac e Dmitrovic caricano i fucili, Casareale e Madella gonfiano i muscoli, Agosto sempre più affidabile e ordinato e per Gravina non c’è scampo.

Coach Procopio ordina di giocare con intensità fino al suono della sirena che decreta un congruo più 19 per i giallorossi. Positivo l’esordio di Mario Battaglia, uno dei migliori frutti del vivaio catanzarese, rientrato sul parquet dopo quattro anni di inattività agonistica. Il prossimo turno vedrà l’Academy impegnata a Messina contro Savio, prima della mini pausa pasquale. E poi, l’agognato rientro nelle mura amiche del Pala Pulerá.

Basket Academy Catanzaro – Sport Club Gravina 76-57

(20-22 / 21-18 / 21-7 / 14-10)

Basket Academy Catanzaro: Corapi R., Madella 6, Canestrari 3, Dmitrovic 10, Chiarella, Casareale 7, Foure, Agosto, Sabbatino 13, Sipovac 17, Battaglia, Perez Da Rold 20.

All. Procopio

Ass. Tunno

Sport Club Gravina: Giuliano Elia 9, La Ferlita, La Mantia, Denafs 4, Barbera 12, Signorelli 4, Spina 8, Santonocito 13, Massimino, Ali 4, Renna 3.

All. Guadalupi

Ass. Lazzara

Arbitri: Paludi-Greco