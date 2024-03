Basket Academy Catanzaro regola a domicilio Stingers Reggio Calabria 74-87

Academy Catanzaro porta a casa la vittoria ma per tre quarti ha dovuto faticare contro gli arrembanti giovani reggini, peraltro privi dell’ottimo Smorto, infortunato. Probabilmente, anche per questo fattore i giallorossi hanno sottovalutato la gara in se’, non producendo il massimo sforzo agonistico, ne’ tantomeno mantenendo un alto livello di concentrazione in campo.

I gialloneri di coach Motta, invece, hanno letteralmente buttato il cuore oltre l’ostacolo, soprattutto grazie alla verve dei più giovani, quali Amato, Surace e Sasso. Vi è da dire che il risultato finale non è mai stato in dubbio, al di là degli encomiabili sforzi degli Stingers.

Il primo tempo si è chiuso 54-57 per gli uomini del duo Procopio-Tunno, che però hanno sbagliato tanto in attacco. La terza frazione è molto combattuta, ma alla fine si chiude con un più dieci per l’Academy, che a quel punto può affrontare con tranquillità l’ultimo periodo di gioco, ovvero, quello che ai giallorossi riesce meglio. E come per incanto, capitan Sabbatino, Perez, Dmitrovic, Sipovac ed un Madella de luxe travolgono gli Stingers, toccando un corposo vantaggio di più ventiquattro a due minuti e mezzo dal termine.

A quel punto, coach Procopio svuota letteralmente la panchina e Kasa, con i giovani compagni di squadra, ne approfittano per ridurre lo svantaggio e chiudere la gara sul 74-87. L’Academy con questa vittoria mantiene la posizione di capolista in solitaria e si prepara all’ultima gara in esilio a Soverato di domenica prossima contro il Gravina Catania. Gli Stingers vedono ridursi i margini per evitare la retrocessione diretta, ma certamente continueranno a lottare con caparbietà ed agonismo.

Stingers Reggio Calabria – Basket Academy Catanzaro 74-87

(20-18 / 33-39 / 53-61)

Stingers: Ielo 4, Surace 7, Sasso 12, Amato 15, Nicolò, Pandolfi 13, Kasa 17, Scolpini 4, Freno 2, Lebediev.

All. Motta

Basket Academy Catanzaro: Corapi R., Madella 16, Canestrari 5, Dmitrovic 18, Chiarella, Casareale 2, Corapi M., Foure, Agosto 3, Sabbatino 12, Sipovac 14, Perez Da Rold 17

All. Procopio

Ass. Tunno

Arbitri: Gerardis – Fontanella