Soverato, autoprotezione e forza interiore: seminario gratuito Naturium-Flex Gym

Avvicinarsi alla difesa personale con i consigli del Maestro Alessandro Farinella

Il progetto culturale Naturium, in collaborazione con la palestra Flex Gym, ha recentemente promosso un seminario esclusivo e gratuito focalizzato sull’autoprotezione delle donne, sia fisica che psicologica. L’evento, unico nel suo genere, è stato guidato dal Maestro Alessandro Farinella, rinomato istruttore con il grado di cintura viola in Brazilian Jiu-Jitsu, disciplina nota per la sua efficacia nell’autodifesa.

Il seminario aveva l’obiettivo di dotare le partecipanti degli strumenti necessari per riconoscere, evitare e, qualora si rendesse necessario, difendersi da potenziali situazioni di pericolo. Attraverso un approccio che valorizza sia la forza fisica che quella interiore, le allieve hanno potuto scoprire nuove potenzialità personali, affrontando tematiche delicate con coraggio e consapevolezza.

Giovanni Sgrò, fondatore di Naturium e mente dietro l’evento, ha espresso grande soddisfazione per l’esito del seminario: “Voglio congratularmi pubblicamente con Alessandro perché ha dimostrato di essere non solo un maestro delle arti marziali, ma anche un eccellente comunicatore. Ha saputo trasmettere sicurezza e conoscenza, mettendo a proprio agio tutte le allieve”. Le tecniche impartite, estremamente efficaci, hanno lasciato le partecipanti entusiaste e sicuramente più fiduciose nelle proprie capacità di difesa.

L’iniziativa assume un significato ancora più profondo considerando la distribuzione dei buoni omaggio per la partecipazione al corso, avvenuta in occasione dell’8 marzo, in un gesto simbolico volto a celebrare e a potenziare l’autonomia e l’empowerment femminile.

Questo seminario rappresenta solo l’inizio di un percorso di crescita e consapevolezza personale e collettiva, con la speranza che tali iniziative possano moltiplicarsi, offrendo a sempre più persone gli strumenti per vivere con maggiore sicurezza e fiducia in se stessi. La collaborazione tra Naturium e Flex Gym dimostra l’importanza di unire le forze in nome del benessere e della sicurezza della comunità, con la promessa di ripetere in futuro esperienze simili, arricchendo così il tessuto sociale con iniziative di valore.