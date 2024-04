Basket, al Pala Pulerá di Catanzaro la “Serata Giallorossa”

L’appuntamento è stasera alle 20 al Pala Pulerá di Giovino, la fabbrica del basket.

Un mix di eventi sociali e sportivi per l’intera comunità del basket.

Gara decisiva per il percorso virtuoso dell’Academy contro Svincolati Milazzo.

Però a far da cornice all’evento sportivo il restyling-fase 1 del Pala Pulerá, che si è tinto di giallorosso.

Ma non solo, tanto che si consiglia ai tifosi ed agli appassionati di pallacanestro e di sport in generale di arrivare un po’ prima della palla a due. In tal modo potranno ammirare il nuovo look del palazzetto, i corridoi multicolor e ricchi di immagini, la gallery delle maglie gare che sintetizzano la storia della pallacanestro catanzarese degli ultimi trent’anni ed altre chicche. E poi, le bacheche con foto ed articoli di stampa di tre decenni di significativa attività agonistica, promozione sportiva e sociale, vivaio e scuola di mini/micro basket.

E tanto altro……!!

Per alcune ed alcuni sicuramente si tratterà di un tuffo nel passato, ricco di ricordi, emozioni e soddisfazioni.

Nel mentre quattro importanti protagonisti di questo percorso, i coach Procopio-Tunno e lo staff fisico Scarfone-Tavano, saranno intenti a rifinire la preparazione della partita, altri comprimari, ora dirigenti o coach dell’importante settore giovanile, faranno da guida nella rievocazione della “basket story giallorossa”.

Tino Rizzo, Antonella Posca, Lorenzo Scuderi, Patrizio Caldarola, Andrea Cattani, Antonio Ceroni, Francesco Pullano, nonché il già presidente Pino Parentela ed altri ancora saranno “guide per una sera”.

E come non esserci!

Questo l’immenso regalo che la società ed il presidente Bianchi offrono alla comunità del basket ed alla Catanzaro sportiva.