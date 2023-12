Basket – Campionato Regionale Under 17, l’NBS BigMat Soverato la spunta di misura sul Lamezia

Partita vibrante al Palascoppa. Poco spettacolare ma combattuta, avvincente e indecisa fino all’ultimo secondo.

Parte meglio Soverato che accumula un discreto vantaggio ma nel finale di quarto i lametini, grazie alle triple di Genuise, contengono il distacco e si chiude con l’NBS avanti 12 – 10.

Anche nel secondo parte forte Soverato, Chiriaco, Palermo e Tuccio spingono forte e portano la squadra sul 24 – 17.

Il terzo è tutto lametino. dopo l’intervallo lungo sale in cattedra Longo, Soverato sbaglia troppo sotto canestro e con un parziale di +7 la cestistica pareggia i conti 30 – 30.

La frazione finale è palpitante. I ragazzi soveratesi vogliono regalare la vittoria al caloroso pubblico presente e a metà tempo allungano a +5. Sembra fatta ma i ragazzi di coach Desumma non ci stanno e rimontano fino a sfiorare il pareggio. Gli ultimi 90 secondi sono convulsi e frenetici. Le squadre sono ormai stanche e poco lucide. Soverato non riesce a chiudere i conti ma Lamezia non ne approfitta e, pur provandoci fino all’ultimo secondo, rimane indietro di un punto. Vince l’NBS Soverato 41 – 40.

Due punti importanti per Soverato che riesce a strappare con caparbietà una vittoria che la porta a ridosso delle prime posizioni. La Cestistica ha disputato una buonissima partita lottando fino alla fine con voglia e determinazione ma il risultato premia meritatamente la squadra di coach Gioffrè, come al solito lucido e preciso alla guida dei propri ragazzi.

NBS BigMat Soverato – Cestistica Lamezia 41 – 40 (12 – 10) (12 – 7) (6 – 13) (11 – 10)

NBS Soverato: Miriello, Anastasio, Tuccio 11, Bartolotti, Calabretta 2, Paparazzo, Chiriaco 12, Rosi, Palaia 2, Palermo 12, Mazzucco 2, Morello. All. S. Gioffrè

Cestistica Lamezia: Caruso, Longo 19, Palmieri, Barberio, Rocca 2, Genuise 15, Riofiorati, Greco, Strangi L. 4, Mangiapane, Strangis M. All. M. Desumma

Arbitro A. Staropoli