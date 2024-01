Basket Under 17, l’NBS BigMat vince facile contro Paola

Ritorna alla vittoria il Nuovo Basket Soverato con i pari età del Basket Paola al Palatenda Vittorio Sarpa di Paola.

Come da pronostico Soverato ha la meglio sugli avversari, fanalino di coda. Già nella prima frazione si crea un divario tra le due squadre che Paola non riuscirà mai a limitare, il primo quarto si chiude con Soverato in vantaggio 2-14.

Nel secondo i volenterosi giovani paolani riescono perlomeno a limitare di poco il passivo anche perché coach Gioffrè fa ruotare di continuo i suoi ragazzi dando, spazio ai più giovani che solitamente giocano di meno. Si va all’intervallo con gli ospiti in vantaggio 9-27.

Nella seconda parte non cambia il copione. Nonostante la buona volontà dei locali si chiude 20-48 con Soverato che vince una partita mai in discussione. Nel Soverato Palermo, Chiriaco e Tuccio in doppia cifra mentre Iervolino si distingue tra i locali.

Basket Paola – NBS Soverato 20-48

Paola: Timpano, Pati 2, Esposito, Ciambrini, Maddalena, La Rosa 4, Bruno, Aloia 3, Carrozzino, Bellino 2, Perricone 1, Iervolino 8. All. L Coluccio

Soverato: Palaia, Anastasio, Grandacci 2, Paparazzo 3, Morello 7, Carello 1, Mazzucco 2, Tuccio 10, Chiriaco 10, Commodaro, Primerano, Palermo 13. All. S. Gioffrè

Arbitri: G. Greco, A. Prestia