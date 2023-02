BioFach 2023: Naturium porta la sua missione di sostenibilità a Norimberga

Giovanni Sgrò: “Sentiamo la responsabilità di una missione etica”

Viaggio in Germania, più precisamente a Norimberga, per Giovanni Sgrò e il progetto culturale “Naturium”. Appuntamento con BioFach, la fiera più importante al mondo dedicata ai prodotti biologici. Un evento diventato sempre più importante per scoprire le nuove tendenze dell’alimentazione naturale e vegana.

“La visione di Naturium – il commento di Sgrò – va oltre la semplice vendita di prodotti biologici e si concentra sulla promozione di uno stile di vita sano e sostenibile, attraverso l’educazione e la sensibilizzazione alimentare. Proprio per questo dovevamo esserci, perché sentiamo la responsabilità di offrire solo il meglio agli affezionati amici di Naturium, promuovendo insieme un consumo consapevole ed etico. Questo è ciò che rende Naturium, sia a Montepaone che a Rende, il luogo in cui il futuro è già presente”.

“Un’alimentazione biologica, sana e sostenibile – le parole del fondatore di Naturium – è sempre più importante oggi, in un mondo in cui la salute umana e il benessere del pianeta sono sempre più interconnessi. L’agricoltura biologica contribuisce alla conservazione dell’ambiente, poiché si basa su metodi di coltivazione etici e sostenibili, che rispettano il suolo, la biodiversità e gli animali. Inoltre, acquistare prodotti biologici significa anche sostenere gli agricoltori locali e le comunità rurali, promuovendo lo sviluppo sostenibile. Questa è la nostra mission”.