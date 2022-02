Braccianti agricoli multati in Calabria perché sprovvisti di green pass

Nel Crotonese la polizia ha sorpreso sei lavoratori sprovvisti di green pass. Più nel dettaglio, personale della Divisione Pasi – Squadra amministrativa, collaborato da personale dell’Ufficio di Gabinetto e da personale dell’Ispettorato del Lavoro di Cosenza e Sassari, ha effettuato un accesso ad un campo ubicato a Rocca di Neto dove era in atto la raccolta di radicchio da parte di un’azienda agricola sottoposta a controllo amministrativo.

Durante il controllo sono stati identificati anche 12 dipendenti dell’azienda agricola dei quali 6 non erano in grado di fornire il “green pass”, ragion per cui sono stati multati per aver fatto accesso ai luoghi di lavoro senza essere in possesso di necessaria certificazione verde Covid – 19 e senza rientrare in alcuna delle eccezioni previste dalla normativa vigente.

Elevate 6 sanzioni dell’importo di 600 euro per un totale di 3mila e 600 euro. Inoltre, a carico di tre cittadini extracomunitari sono stati emessi relativi biglietti d’invito al fine di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.

Infine, anche il titolare dell’azienda agricola è stato sanzionato per aver omesso di rispettare i protocolli atti al contenimento del rischio epidemiologico derivante dal virus Covid-19 non verificando o predisponendo la verifica del possesso del green pass dei lavoratori in occasione dell’accesso nei propri luoghi di lavoro (sanzione di 400 euro).