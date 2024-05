Montepaone, buona Festa della Mamma da Naturium

Giovanni Sgrò: pronti per un evento speciale l’8 maggio

Il progetto culturale Naturium ripropone un format di grande successo già sperimentato lo scorso anno, questa volta dedicandolo alla Festa della Mamma.

L’iniziativa, che si terrà mercoledì 8 maggio dalle 9 alle 13, offre una sessione di make-up gratuita per tutte le donne che decideranno di prenotarsi, celebrando così il ruolo unico e fondamentale che la figura materna gioca nelle nostre vite.

Il fondatore di Naturium, Giovanni Sgrò, ha condiviso il suo entusiasmo per l’evento, sottolineando l’importanza di riconoscere e valorizzare la celebrazione: “Il valore della figura materna è inestimabile. Le madri hanno un ruolo fondamentale nella nostra società e nella vita di ciascuno di noi. Questa iniziativa è un modo per mostrarle il nostro apprezzamento e per farle sentire speciali”.

L’evento non è solo un’opportunità per godersi un momento di relax e di bellezza, ma rappresenta anche un impegno sociale da parte di Naturium, che continua a promuovere la cultura e il benessere nella comunità locale.L’appuntamento del 8 maggio presso la sede di Naturium a Montepaone, in Via Nazionale 2, vedrà la partecipazione dell’artista del make-up Nicola Marino, che metterà a disposizione la sua esperienza per trasformare questo giorno in un’occasione memorabile.

Le prenotazioni sono aperte fino al 6 maggio e possono essere effettuate direttamente in negozio o tramite WhatsApp.

Questa iniziativa rappresenta un tassello fondamentale nella missione di Naturium di integrare natura e cultura nella vita quotidiana delle persone, promuovendo uno stile di vita sano e consapevole, e rafforzando i legami comunitari. In un mondo in rapido cambiamento, eventi come questo offrono un momento di pausa e riflessione, oltre a rafforzare la rete di supporto sociale essenziale per le famiglie.

L’evento del 8 maggio promette di essere un’occasione di festa, bellezza e riconoscimento per tutte le mamme e le figure materne che ogni giorno contribuiscono con amore, forza e dedizione alla crescita della nostra società.