L’Asd Correre Insieme protagonista alla Corri a Squillace di 10 km

La ASD CORRERE INSIEME protagonista in diverse manifestazioni legate alla beneficenza tramite lo sport della corsa, fa sentire la sua voce anche in ambito agonistico.

Nella stupenda cornice della manifestazione III Corri a Squillace di 10 km, magnificamente organizzata dalla RUN FOR CATANZARO del presidente Francesco Benefico, valida anche come campionato regionale CSAIN, gli atleti della Correre Insieme si sono distinti per l’ambito titolo conseguito e per i podi conquistati.

In particolare Domenico Condito, Umberto Scorzafave, Antonio Sanzi, Antonio Condito il grande Leonardo Sestito guidati nell’occasione dal vicepresidente della ASD Giuseppe Menniti, sono stati premiati tra gli altri, dal presidente Francesco Benefico.

Una bella prova di sport e di partecipazione!