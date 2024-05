Presentato a Soverato il Festival Euro.Soul 2024 con l’alto Patrocinio del Parlamento Europeo

Sabato 4 Maggio è stato ufficialmente presentato il Festival Euro.Soul 2024, evento di spicco che quest’anno gode dell’alto patrocinio del Parlamento europeo. Alla cerimonia di lancio, che si è tenuta presso il Municipio di Soverato, sono intervenuti il Sindaco di Soverato, il Presidente dell’organizzazione promotrice Pietro Curatola e i Rappresentanti dei numerosi partner locali coinvolti nell’organizzazione.

Il Festival, che si svolgerà dal 6 al 10 Maggio a Soverato, celebra l’anno europeo delle competenze con un focus sulla competenza di lettura, fondamentale in un’era sempre più digitale. Tra gli eventi clou del programma figurano la Schuman CUP, una competizione sportiva che si terrà il 9 Maggio, giornata dedicata alla festa dell’Europa, presso il Campo Nunzio Marino di Soverato.

L’evento si concluderà con un grande spettacolo teatrale gratuito, Venerdì 10 Maggio, presso il teatro comunale di Soverato, in collaborazione con la compagnia teatrale locale dei SognAttori.

Durante la presentazione sono stati svelati i dettagli del Festival di respiro internazionale non solo per i contenuti trattati ma anche per la presenza di 53 delegati provenienti da Francia, Spagna, Slovacchia, Lettonia, Estonia, Slovacchia, Bulgaria, Serbia,Turchia e Portogallo.

L’ottava edizione di Euro.Soul presenterà una varietà di attività culturali e educative. Uno dei momenti più attesi è la premiazione del contest “Let’s Book Trailers, lettura, cinema e magia a scuola”, che ha visto l’entusiastica partecipazione degli studenti delle scuole di Soverato, impegnati nella creazione di booktrailers innovativi.

Il programma completo degli eventi di Euro.Soul 2024 è disponibile sul sito istituzionale dell’associazione promotrice JUMP. Invitiamo residenti e visitatori a partecipare a questa celebrazione di cultura, educazione e armonia europea.