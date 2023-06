Bravo Gianvito!

La Calabria sotto i riflettori: cosa imparare dalla visita di Russel Crowe per cambiare la percezione del turismo in Calabria

Negli ultimi giorni, le parole e le immagini di Russell Crowe, star internazionale del cinema, hanno mostrato al mondo una Calabria diversa, affascinante e accogliente. Le sue dichiarazioni, le sue foto a Tropea, sono un testamento alla potenza del marketing turistico, un veicolo potente che può cambiare la narrazione della nostra regione e metterne in luce le bellezze nascoste.

Questa narrazione positiva è possibile grazie all’impegno instancabile di Gianvito Casadonte, artefice del Magna Græcia Film Festival. Da anni, Casadonte attira nel nostro territorio ospiti internazionali, contribuendo a posizionare la Calabria sulla mappa del turismo globale. Dal suo esordio a Soverato, il suo entusiasmo e la sua dedizione alla promozione culturale sono rimasti inalterati, diventando il marchio di fabbrica del suo impegno.

Russell Crowe, con il suo arrivo in Calabria e le sue parole di apprezzamento, ha rafforzato l’importanza di questo tipo di marketing turistico. “Il mondo dovrebbe vedere la Calabria, questa terra è molto bella” – ha dichiarato. Parole che “valgono” molto più di tanti pannelli pubblicitari appesi in stazioni lontane.

Casadonte, con il suo lavoro, sta facendo ciò che dovrebbero fare gli enti preposti. Attraverso il suo sforzo, la Calabria viene riconosciuta e apprezzata per la sua bellezza unica, il suo ricco patrimonio culturale, le sue tradizioni e la sua ospitalità calorosa.

Ecco la lezione che dobbiamo imparare: la Calabria ha bisogno di narratori appassionati come Casadonte, che sappiano esaltare il suo patrimonio e le sue potenzialità. C’è un immenso potenziale turistico che può essere sfruttato, se solo sappiamo raccontare la nostra storia e mostrare al mondo le nostre bellezze.

Dobbiamo trarre ispirazione da questa visita e da questo evento. Facciamo sì che l’immagine di Russell Crowe a Tropea diventi l’emblema di una nuova era per il turismo in Calabria. Facciamo sì che le parole di apprezzamento dell’attore risuonino in tutto il mondo. E rivolgiamo un caloroso applauso a Gianvito Casadonte per aver reso tutto ciò possibile. Bravo, Gianvito.

Francesco Pungitore