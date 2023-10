Buche stradali e pensilina fatiscente a Squillace Lido

Alla C.A. del sig. Sindaco di Squillace,

All’ufficio tecnico comunale,

Al Comando di Polizia municipale,

All’amministrazione provinciale di Catanzaro.

Con l’avvio dell’anno scolastico 2023/2024 e con l’imminente stagione autunnale piovosa, gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Squillace Lido attendono gli autobus delle linee di trasporto pubblico locale, alla fermata posta sulla ex statale Ss 106 Jonica (Anas ha dismesso il tratto di Squillace Lido, trasferendolo alla Provincia di Catanzaro) in una piazzola in stato di degrado, con buche, anzi voragini e sotto una pensilina che in caso di pioggia non fornisce riparo ai viaggiatori e ai pendolari.

Distinti saluti.

I.S.