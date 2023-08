Buona e amorevole sanità all’ospedale di Soverato

Riceviamo e pubblichiamo:

Buonasera sono Cinzia e sono Pugliese, residente a Stoccarda, e mio marito è di Soverato. Viviamo in Germania da 25 anni e abbiamo un ristorante e 2 bambini.

Lo scorso anno abbiamo comprato casa a Soverato perché è impossibile dimenticare le origini si pagherebbe per ritornare a vivere qui ma purtroppo il dovere ci chiama.

Volevo raccontare quelli che mi è successo: un piccolo incidente in casa durante le vacanze e mi sono ustionata un braccio, purtroppo sono dovuta andare in ospedale e avevo tanta paura, mi chiedevo chissà come sarà ma poi ho trovato uno staff super super fantastico, veramente con mani d’oro e super amorevoli. I complimenti vanno resi anche pubblici.

Cinzia S.