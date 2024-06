Buone vacanze dall’associazione “Universo Minori”

Cari bambini e ragazzi,

come Presidente dell’Associazione Universo Minori e come avvocato che ha avuto il piacere di scrivere e presentare libri dedicati a voi, desidero rivolgervi un caloroso saluto e augurarvi una splendida estate.

Quest’anno scolastico è stato per molti di voi una sfida, ma avete affrontato ogni ostacolo con coraggio e determinazione. Ogni giorno in cui vi ho incontrato nelle scuole, mi sono sentita ispirata dalla vostra energia, curiosità e dalla vostra voglia di imparare. I libri che abbiamo letto insieme non sono solo storie, ma strumenti che vi aiutano a crescere, a sognare e a scoprire il mondo.

Ora è arrivato il momento di fare una pausa e godervi le meritate vacanze. Questo periodo è un’opportunità preziosa per riposarvi, divertirvi e trascorrere del tempo con la vostra famiglia e i vostri amici.

Vi incoraggio a esplorare nuovi hobby, a leggere nuovi libri e a continuare ad alimentare la vostra curiosità. L’estate è anche il momento perfetto per fare esperienze nuove che arricchiranno la vostra vita e il vostro bagaglio di conoscenze.

Un pensiero speciale va a coloro che stanno per affrontare gli esami di terza media e la maturità. Questi esami rappresentano un importante traguardo nel vostro percorso di studi e nella vostra vita.

So che potreste sentirvi ansiosi o preoccupati, ma ricordate che avete lavorato duramente e che siete pronti per questa sfida. Abbiate fiducia nelle vostre capacità e non dimenticate che ogni prova, per quanto impegnativa, è un’opportunità per crescere e dimostrare a voi stessi quanto valete.

Ricordatevi anche che non siete soli in questo percorso. Insegnanti, genitori e amici sono al vostro fianco, pronti a sostenervi e a incoraggiarvi. Affrontate questi esami con serenità e consapevolezza, sapendo che avete tutte le risorse per superare ogni ostacolo.

In conclusione, vi auguro di cuore buone vacanze.

Che siano piene di gioia, di momenti indimenticabili e di nuove scoperte. A chi deve sostenere gli esami, un grande in bocca al lupo: sono certa che darete il meglio di voi stessi e raggiungerete i vostri obiettivi.

Avv. Rita Tulelli

Presidente dell’Associazione Universo Minori