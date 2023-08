Caccia al Tesoro 2023 a Montauro: Un’avventura coinvolgente tra Passato e Presente

Nel suggestivo borgo di Montauro, l’associazione “La Radice Sociale APS” ha regalato un pomeriggio di emozioni e scoperte attraverso la Caccia al Tesoro 2023. L’evento, che ha attirato la partecipazione di ben 70 bambini e ragazzi, si è rivelato un’occasione perfetta per unire generazioni diverse e scoprire le ricchezze nascoste nel passato del borgo.

Ideato da Roberto Stratoti, il gioco ha travolto non solo i più giovani partecipanti, ma anche gli adulti, coinvolgendoli in una ricerca avvincente di nomi e luoghi antichi che raccontano la storia del borgo. L’entusiasmo dei partecipanti è stato palpabile mentre si cimentavano nella sfida, spinti dalla curiosità di scoprire dettagli e aneddoti legati a Montauro. La Caccia al Tesoro è stata solo una delle numerose attività del calendario estivo, organizzato dall’associazione “La Radice Sociale APS” in collaborazione con il comune di Montauro e il sindaco Giancarlo Cerullo. Queste iniziative dimostrano quanto sia importante per una comunità mantenere vive le proprie tradizioni, promuovere il senso di appartenenza e offrire momenti di svago e divertimento per tutte le età.

L’evento ha permesso ai partecipanti di scoprire nomi antichi di luoghi che costellano il borgo, gettando una luce nuova sulla storia e la cultura locali. È stato un modo meraviglioso per condividere conoscenze e per far emergere la bellezza nascosta nei dettagli. La Caccia al Tesoro 2023 è stata l’opportunità perfetta per far apprezzare ai più giovani la ricchezza e la profondità della storia di Montauro.

L’evento si è rivelato un successo su tutti i fronti: ha promosso il coinvolgimento intergenerazionale, ha reso omaggio alla storia e alle radici del borgo e ha dimostrato come un semplice gioco possa trasformarsi in un’esperienza educativa e coinvolgente.

L’associazione “La Radice Sociale APS” e il comune di Montauro, guidati dal sindaco Giancarlo Cerullo, hanno dimostrato ancora una volta quanto sia importante preservare e celebrare il patrimonio culturale di una comunità.