Cadavere scoperto in casa accanto a ventilatore acceso, era morto da 10 mesi

Macabra scoperta ieri in una appartamento di Corigliano d’Otranto, in Salento, dove il cadavere di un uomo di 84 anni, Antonio Caracciolo, è stato trovato in avanzato stato di scheletrizzazione, avvolto in una coperta, adagiato su un letto e accanto ad un ventilatore acceso.

A quanto pare, l’uomo potrebbe essere morto da tempo, almeno una decina di mesi fa. Il figlio 60enne dell’anziano è stato portato in caserma dai carabinieri per approfondimenti: il sospetto degli inquirenti è che abbia tenuto nascosto il cadavere del padre per riscuoterne la pensione, che in effetti risulta incassata. Ma al momento si tratta solo di una ipotesi.

Da un primo esame sulla salma, non pare che ci siano segni di violenza. Il cadavere è stato portato presso la camera mortuaria del Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell’autorità giudiziaria. (Fanpage.it)