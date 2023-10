Cade da un albero mentre raccoglie olive, ferito gravemente

Un uomo è rimasto ferito ieri mattina a Caulonia Marina in seguito ad una caduta da un albero di ulivo, in un terreno di sua proprietà.

Secondo quanto si è appreso l’uomo era intento nell’attività di raccolta delle olive in un terreno in contrada Vasì quando, dopo essersi arrampicato sulla pianta, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio finendo rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso e il personale del medico del 118 che ha chiesto l’ausilio dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.