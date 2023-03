Calabria Gourmet vince il premio per il Miglior Storytelling del beverage online all’E-Commerce Food Conference 2023

Oltre 5.000 aziende candidate fra cui alcuni big player del mercato food che hanno fatto la storia. Una grande soddisfazione per Michele Ruperto, founder di Calabria Gourmet, e per il team be2be, agenzia di comunicazione che ha seguito Calabria Gourmet fin dalla sua fondazione

“La narrazione intorno al prodotto è al centro dell’e-commerce. Il vino e l’eccellenza gastronomica calabrese vengono raccontati magistralmente”: è questa la ragione che ha portato all’assegnazione a Calabria Gourmet del premio per il Miglior Storytelling del beverage online durante l’ECommerce Food Conference 2023 che si è tenuto a Bologna il 23 e 24 febbraio.

La seconda edizione della Conference, unico summit dedicato all’e-commerce del settore Food&Beverage, ha visto la candidatura di oltre 5.000 imprese e società, fra cui anche molti top player di mercato come Barilla, Rovagnati, Mulino Bianco e altri brand che hanno fatto la storia non solo del food italiano ma anche della sua comunicazione.

Il premio di Calabria Gourmet è festeggiato anche da voci pubbliche come quella di Gianluca Gallo, Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari e Forestazione di Regione Calabria, che ha riconosciuto il valore dello Storytelling del progetto “per aver raccontato e fatto conoscere al mondo le storie di tante aziende calabresi”.

“Tutti i brand conoscono ormai le grandi potenzialità della vendita online” dice emozionato Michele Ruperto, founder di Calabria Gourmet “e questa vivacità di settore dà grande slancio all’innovazione e alla creatività. Per questo sono così felice di ricevere questo premio, perché conferma che abbiamo creato qualcosa di unico valorizzando le eccellenze delle realtà locali”.

Era il 2013 quando questo lavoro ha avuto inizio. Dopo un’esperienza decennale nell’alta e altissima ristorazione, Michele Ruperto scelse di lasciare tutto per lanciarsi sulla vendita online di eccellenze enogastronomiche della Calabria. Solo nel 2022, Calabria Gourmet ha venduto e spedito oltre 50.000 prodotti calabresi in 28 Stati Europei.

Un risultato frutto di un attento lavoro di selezione dei prodotti e dei produttori che Ruperto opera personalmente ma anche di un lavoro tecnico e creativo di comunicazione che è valso a Ruperto e a Calabria Gourmet il premio che oggi festeggiano.

“Dietro ogni progetto che si concretizza c’è una storia che può essere raccontata in molti modi” dice Nicoletta Orlandi, COO di be2be, agenzia di comunicazione che segue Calabria Gourmet. “Sono le persone, col loro impegno e la loro passione, a rendere una storia autentica e unica. Con be2be e Calabria Gourmet abbiamo fatto proprio questo: comunicare l’eccellenza, farla sentire, gustare e vedere”.

Una strategia che ha funzionato e continua a dare i suoi frutti sul mercato e per gli esperti, soprattutto in un settore, come l’e-commerce, che spesso viene recepito come freddo e impersonale, finalizzato solo alla vendita.

L’obiettivo per questo 2023, per Calabria Gourmet e be2be, è di superare i record ottenuti in questi anni ampliando la comunicazione di mercato anche fuori dal mondo digital, con una programmazione tv per arrivare al pubblico più ampio possibile.

“Non credo sia possibile per un’impresa avere successo senza raccontare una storia” continua Orlandi di be2be “per questo stiamo lavorando per portare il progetto Calabria Gourmet al pubblico più ampio possibile: quello televisivo. Con il nostro centro media, B MEDIA, stiamo lavorando per continuare con questo storytelling di successo firmato Calabria Gourmet e be2be”.