Calcio – Campionato UISP over 35: festival del gol!

Quindicesima giornata caratterizzata dal gran numero di reti segnate nelle cinque gare disputate: ben 23. Nove le vittorie consecutive della FIORENTINA 10 BIS, che si impone di misura sul campo di un ostico FC Girifalco (0-1). Non perde terreno la VIGOR OLD BOYS che nel posticipo domenicale si impone sul LAMEZIA GOLFO per (1-4) con tripletta di FRAGALÀ. Nota di colore alla VIGOR sono stati concessi ben 3 rigori a favore. Non perdono colpi le immediate inseguitrici, infatti gli Amatori della CASA DELLO SPORT si impongono in casa dello STALETTÌ con un perentorio (0-7) e nell’anticipo del venerdì il FILADELFIA espugna il campo di un redivivo AMAMI MAC 3, (2-3) il risultato finale; d’ora in avanti, siamo sicuri sarà ancora più arduo riuscire ad ottenere un utile risultato, incontrando la squadra Serrastrettese. La partita clou della settimana, ha visto gli amatori PIANOPOLI rifilare un secco 5-0 al BORBORUSO NEL CUORE; la squadra del presidente BONACCI non ha saputo ben interpretare la gara, cadendo immediatamente sotto i colpi degli esperti avversari. Ha riposato il SAN ROCCO di Girifalco.

La classifica vede quindi la FIORENTINA 10 BIS con 40 punti, sempre seguita dalla VIGOR OLD BOYS a quota 35; terza posizione per gli AMATORI della CASA DELLO SPORT a 28 punti che staccano gli AMATORI PIAZZA SAN ROCCO rimasti fermi a 25, causa il turno di riposo; si riavvicina il REAL FILADELFIA che si porta a 24 punti. Con la vittoria nello scontro diretto per la posizione, gli AMATORI PIANOPOLI si portano a 20 punti lasciando il BORBORUSO NEL CUORE quota 17. Rimangono fermi l’FC Girifalco con 12 punti, il LAMEZIA GOLFO con 7 punti, l’ASD STALETTÌ con 5 e l’AMAMI MAC 3 a con 3 punti in classifica.

Nella prossima di campionato, partita clou per i campioni regionali degli AMATORI PIANOPOLI, che faranno visita alla CASA DELLO SPORT; entrambe le compagini, devono far punti per raggiungere migliori posizioni in classifica in chiave play off.

Nella foto il momento dei saluti tra i capitani delle squadre LAMEZIA GOLFO – VOGOR OLD BOYS alla presenza della terna arbitrale composta da Cataldo SARLI, Nicolino CARUSO e Pasqualino SERRATORE e delle squadre AMATORI PIANOPOLI E BORBORUSO alla presenza della terna arbitrale composta da Antonio VERALDI, Michele TARANTINO e Mattia MAZZEO.