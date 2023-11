Calcio, seconda giornata del Campionato Amatori Over 35

Nella seconda giornata del Campionato ASC Amatori Calabria di calcio ad 11 over 35, organizzata dall’A.S.C. Calabria e dalla Servizi Sportivi Calcio e non solo di Lamezia Terme, il risultato di un certo rilievo si è avuto sul campo comunale di Sant’Onofrio, dove l’Ecosistem Lamezia Soccer si è imposta in rimonta sulla quotata Vigor Old Boys, che ha quindi subito la prima sconfitta casalinga dopo due anni di inviolabilità del proprio terreno di gioco, mentre, partita tiratissima fino alla fine dell’incontro, tra il Boys Marinate di Vibo Marina e l’Alchimia Jonica.

Partenza ad handicap per la Boys Marinate tenuto conto che già nella prima mezzora del primo tempo si viene a trovare in svantaggio di due reti, ma mister Catanese corre ai ripari con l’ingresso in campo di Mondello, La Gamba e Sorrentino, con questo ultimo che nei minuti finali della partita mette a segno una rete di ottima fattura, decretando così la vittoria per la squadra di casa.

Vittoria in trasferta per il Real Filadelfia, che si sta rivelando una vera e propria macchina da gol, ben 21 centri tra campionato e coppa fino a questo momento e sonore sconfitte per il Lamezia Golfo, la Computer Assistance e l’Amami Mac 3, rispettivamente ad opera di Amatori Soveria, Nuova Soverato e Casa dello Sport.

Nel girone B invece vittoria abbastanza agevole per l’Under 101 sull’Antico Forno, mentre in tutti gli altri incontri disputati le squadre in campo hanno dovuto lottare fino all’ultimo minuto per avere la meglio, sancendo così un sostanziale equilibrio delle forze in campo nel raggruppamento che disputa i propri incontri al Vincenzo Soluri-Runci, in quel di Catanzaro.

I risultati della seconda giornata:

GIRONE A

Vigor Old – Ecosistem 1 – 2

Borboruso – Real Filadelfia 1 – 4

Casa dello Sport – Amami Mac 3 3 – 0

Amatori Soveria – Lamezia Golfo 6 – 0

Nuova Soverato – Computer Ass. 4 – 1

Boys Marinate – Alchimia Jonica 3 – 2

GIRONE B

Catanzaro Lido – Hammers 1 – 2

Stella Maris – Stella Rossa 4 – 2

Antico Forno – Under 101 1 – 5

Invicta 2010 – Atletico Sersale 3 – 1

Eagles 2020 – Monasterace rinviata

CLASSIFICA GIRONE A

BOYS MARINATE 6

REAL FILADELFIA 6

ECOSISTEM 6

NUOVA SOVERATO 6

VIGOR OLD BOYS 3

ALCHIMIA JONICA 3

CASA DELLO SPORT 3

AMATORI SOVERIA 3

BORBORUSO 0

AMAMI MAC 3 0

COMPUTER ASSISTANCE 0

LAMEZIA GOLFO 0

CLASSIFICA GIRONE B

HAMMERS 6

UNDER 101 6

CATANZARO LIDO 3

STELLA MARIS 3

INVICTA 2010 3

ATLETICO SERSALE 0

MONASTERACE 0 (2 PARTITE IN MENO)

ANTICO FORNO 0 (1 PARTITA IN MENO)

STELLA ROSSA 0 (1 PARTITA IN MENO)

EAGLES 2020 0 (2 PARTITE IN MENO)

Alcuni dati statistici tra campionato e coppa:

Attacco più prolifico

Real Filadelfia con 21 reti all’attivo

Difesa più ermetica

Catanzaro Lido con solo 2 reti al passivo

Difesa più perforata

Lamezia Golfo con 19 reti al passivo

Attacco meno prolifico

Amami Mac 3 con solo 1 rete all’attivo

Classifica marcatori

Antonio Caruso – Real Filadelfia con 8 reti

Nicola Valente – Nuova Soverato con 8 reti

Vincenzo Bruno – Stella Maris con 7 reti

Migliore differenza reti

Real Filadelfia + 17

Peggiore differenza reti

Lamezia Golfo -14

Squadra con meno provvedimenti arbitrali adottati

Antico Forno con 1 ammonizione

Squadra con più provvedimenti arbitrali adottati

Hammers con 1 espulsione e 15 ammonizioni